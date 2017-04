The Flash: un video mostra i VFX usati per creare Gorilla Grodd e King Shark

Per alleviare l'attesa dalla pausa stagionale di, ecco che oggi è proprio laha rilasciare online un video dove viene mostrato il dietro la quinte degli effetti speciali dedicati alla creazione di

I due villain sono al momento i cattivi visivamente più complessi da sviluppare, data la completa mancanza di un corpo umano da utilizzare. La creazione avviene così solo mediante l'uso di VFX, decisamente importanti per una serie TV di questo tipo, e nel filmato vediamo proprio lo sviluppo di questi passo dopo passo, dall'inizio alla fine del processo.



In aggiunta, nel video è possibile ammirare anche alcuni passaggi dove viene mostrata la ricostruzione in digitale di Grant Gustin nei panni di Flash nelle scene d'azione in corsa o al rallenty. In generale possiamo dare uno sguardo anche alle scene d'azione finora visivamente più complesse della serie.



The Flash tornerà sugli schermi il prossimo 25 aprile.