The Flash: Zoom potrebbe tornare come Black Flash

La terza stagione disi è concentrata molto sulla linea temporale alternativa di, dove Barry riesce a salvare la vita dei suoi cari. Le conseguenze delle sue azioni, però, non sono solo positive e potrebbero portare addirittura al ritorno di

La battaglia con Zoom è una delle ragioni che hanno portato Barry a forzare la linea temporale. L’ultima volta che gli spettatori hanno visto il villain, inoltre, questo si è trasformato in Black Flash ed è sparito dalla serie. A quanto pare, però, le cose potrebbero cambiare presto. L’attore che interpreta il personaggio, Teddy Sears, ha rilasciato questa dichiarazione:

“Zoom è stato trasformato in Black Flash, che ha un certo peso nella mitologia di The Flash. Diciamo che è una specie di tristo mietitore per gli speedster. Andrew Kreisberg, il leader degli sceneggiatori e produttore esecutivo della serie, ha spesso parlato di un possibile ritorno di Black Flash nella serie”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un ritorno del personaggio? The Flash tornerà a Gennaio su The CW!