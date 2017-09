The Flinstones serie tv: Il progetto del serial live-action non vedrà luce verde

Seth MacFarlane aveva in mente di portare sul piccolo schermo un riadattamento televisivo de, la famosissima famiglia dell'età della pietra nata dalla fantasia di. Purtroppo il progetto non vedrà mai la luce.

Fumettisticamente parlando, I Flinstones stanno esperendo una sorta di nuova "vita" grazie al lavoro, incredibilmente brillante e divertente - seppure con una vena dark - che stanno facendo sul prodotto Mark Russell e Steve Pugh della DC Comics.

Non è il caso però degli adattamenti televisivi, ad eccezion fatta, ovviamente, della serie animata. Nel corso degli anni, vari sono stati i tentativi di portare sullo schermo i preistorici e simpaticissimi personaggi, compreso il film del 1994 e il sequel; carini ma nulla di che.

E da qui l'idea del creatore di American Dad!, Seth MacFarlane, di reboottare i Flinstones per farne una serie tv in live-action. Purtroppo però, la questione non si realizzerà a breve. E poi basta questa risposta che ha dato lo stesso MacFarlane su Reddit:

"As of now, probably not. Honestly I couldn't figure out a way to find enough differentiation between a modern-day Fred Flintstone and... Peter Griffin."

"Per adesso credo proprio di no (che non avrà luce verde il progetto). Onestamente non riesco a vedere nessuna differenza tra un moderno Fred Flinstones e... Peter Griffin."

Pare che anche lui, dunque, abbia poca voglia di continuare ad interessarsi al progetto. oltretutto adesso è in piena e frenetica attività col suo nuovo show tv, The Orville, con un cast formato da lui (Seth MacFarlane), Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes e Peter Macon; lo show va in onda su FOX.