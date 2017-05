The Gifted: arriva in rete il trailer ufficiale della nuova serie!

Da pochi istanti, il network televisivo statunitenseha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale della serie, ultimo spettacolo ideato dalla Casa delle Idee e ambientato nell'universo degli X-Men. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, dopo il salto.

Proprio la scorsa settimana, la FOX aveva annunciato di aver ordinato ufficialmente la serie e aveva anche offerto ai fan un breve sguardo a quello che possono aspettarsi con un breve teaser trailer e ora, in vista degli upfront della rete di questa settimana, la FOX ha rilasciato un trailer completo per la serie sui mutanti, mostrando molti più particolari dello show.

Il teaser trailer aveva introdotto brevemente spettatori ai personaggi di Kate Stewart, impersonata da di Amy Acker, il marito Reed (Stephen Moyer) e i loro due figli, Andy (Percy Hynes White) e Lauren (Natalie Alyn Lind).

Il nuovo trailer completo ci aiuta ad inquadrare molti più dettagli riguardo alla trama della serie, così come a capire chi sono questi personaggi. Ad esempio, è chiaro che Reed e Kate sono i genitori di due adolescenti le cui abilità mutanti stanno iniziando solo ora a manifestarsi. Come si è visto nel promo, Andy sembra acquisire le sue capacità nell'episodio pilota, mentre viene attaccato da un gruppo di bulli. La situazione è diversa rispetto alla sorella, che ha già un notevole controllo sui suoi poteri e che nei filmati utilizza per rubare qualche snack da un distributore automatico e per creare uno scudo protettivo attorno a sé, quando dei detriti cadono dal soffitto.

Ricordiamo che The Gifted farà il suo debutto questo autunno su FOX.