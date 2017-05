The Gifted: arriva online una nuova foto dal set della serie

Da pochissimo,ha diffuso tramite il suo account personale di Instagram una nuova foto dal set della nuova serie da poco ordinata dal network televisivo statunitense, ovvero. Come sempre, potete guardare comodamente l'immagine, subito dopo il salto, in calce alla notizia.

La foto ci mostra l'attrice Emma Dumont calata nel suo ruolo di Lorna Dana, alias Polaris. Nell'universo Marvel Comics, Polaris è la figlia di Magneto e ha ereditato la capacità mutante del padre di controllare le forze magnetiche.

La fotografia è stata diffusa quasi in contemporanea all'annuncio che The Gifted è stata ordinata ufficialmente dalla FOX. Questa comunicazione è stata accompagnata dal primo teaser trailer della serie.

The Gifted è la seconda serie televisiva ambientata nell'universo degli X-Men, dopo il primo spettacolo che ha debuttato nel mese di febbraio con la sua prima stagione sulla rete FX, ovvero Legion.

Singer, che ha diretto quattro dei film degli X-Men, è stato anche il regista dell'episodio pilota di The Gifted.

La trama della nuova serie esordiente si concentrerà su una coppia la cui vita ordinaria verrà scossa dalla scoperta improvvisa che i suoi bambini possiedono poteri mutanti. Costretta a darsi alla fuga a causa del governo ostile, la famiglia si unirà con una rete sotterranea di mutanti e dovrà iniziare a lottare per sopravvivere.

The Gifted farà il suo debutto questo autunno su FOX.