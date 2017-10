The Gifted - c'è un personaggio degli X-Men nella serie: l'avete visto?

: Sapete che c'è un personaggio degliche (forse) non avete riconosciuto? Introducendo il mondo sotterraneo dove si nascondono i mutanti, molti se ne sono visti in questa fase iniziale di The Gifted

La serie ha riaperto al mondo degli X-Men ed è probabile che uno vi sia sfuggito, nel mucchio: è Sage! E forse, non l'avete notata perché non ha mostrato le sue abilità.

La CBR ha confermato che la mutante che ha confortato Blink è proprio Sage. La prima volta che il personaggio è stato visto nei fumetti risale al 1980, in X-Men #132 di Chris Claremont e John Byrne. Dotata di memoria fotografica, Sage ha il controllo completo e totale del proprio corpo, oltre all'abilità di vedere e localizzare altri mutanti. Viene reclutata da Charles Xavier per andare sotto copertura all'Hellfire Club, dove diventa l'assistente di Sebastian Shaw. Il personaggio sarà poi associato a vari gruppi e, nei fumetti, farà anche parte dei New Exiles,al cui comando c'è proprio Blink.

Interpretata da Hayley Lovitt in The Gifted, è presumibile che Sage rivelerà le sue abilità nel corso dei prossimi episodi.

The Gifted va in onda tutti i lunedì alle 21, su FOX.