The Gifted: un cameo di Rogue nel serial tv è possibile?

Ammettiamolo: la timeline dei film sugliè incasinatissima. Facciamo chiarezza, soprattutto dopo che, uscito nel 2014, ha resettato la saga e molti eventi dei film precedenti non sono nemmeno avvenuti!

Ma facciamo chiarezza. C'è la timeline dei prequel (per intenderci X-Men: Apocalisse ed il prossimo Dark Phoenix) che ci raccontano gli eventi accaduti nel passato agli X-Men dopo "il reset" di Giorni di un futuro passato. La timeline dei giorni nostri dovrebbe essere quella di Deadpool, probabilmente dei Nuovi Mutanti (vedremo...) dove i mutanti post-Giorni di un futuro passato vivono una vita "serena". E poi c'è quella di Logan - The Wolverine, ambientato in un futuro dove gli X-Men nemmeno si sa se esistono più. In tutto questo, quindi, le serie tv dove vanno collocate?

Legion potrebbe collocarsi tra gli eventi di un Deadpool e di un Logan (si pensava fosse ambientato nel passato, ma le ultime puntate hanno confermato che sono ambientate ai giorni nostri!), mentre questo The Gifted potrebbe infilarsi direttamente nel futuro di Logan, dove gli X-Men non ci sono ed i mutanti spariscono/muoiono/si nascondono.

In tutto questo un cameo di Rogue in The Gifted, uno dei personaggi più amati dei fan, potrebbe starci benissimo, anche per via del legame tra Anna Paquin e Stephen Moyer, moglie e marito nella vita reale. La Paquin è il volto storico di Rogue mentre Moyer è il protagonista di The Gifted... questa 'reunion' televisiva potrebbe accadere? "Ovviamente, Rogue è parte dell'Universo degli X-Men" spiega Moyer "Il suo personaggio potrebbe... non so, non riesco a capire bene la timeline degli X-Men perché è molto specifica, quindi mai dire mai, ma non lo so. Non voglio dire qualcosa che potrebbe mettermi nei guai!".