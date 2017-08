The Gifted: Elena Satine nel cast, novità sugli X-Men

Al panel del Television Critics Association, lo showrunnerha annunciato che l'attrice(Agents of S.H.I.E.L.D., Smallville) è entrata a far parte del cast di, nuovo serial dedicato ai mutanti di casa Marvel.

La Satine darà il volto a Dreamer a partire dal secondo episodio del serial. Nei fumetti originali, Beautiful Dreamer è una Morlock in grado di alterare i ricordi degli altri; nella serie che vedremo in onda dal 2 ottobre, i poteri di Dreamer assumeranno anche una nota 'sexy': "una delle cose straordinarie dei suoi poteri è che è un potere davvero sexy ma non gigantesco. Non facciamo esplodere i palazzi con i suoi poteri... e non abbiamo bisogno di tantissimi effetti visivi".

In The Gifted, Dreamer sarà coinvolta sentimentalmente a Thunderbird, anche se Nix anticipa un triangolo amoroso con un altro personaggio.

Parlando, invece, degli X-Men, più volte citati nei trailer, Nix spiega: "Una delle cose più interessanti della serie è il rapporto di questi mutanti con gli X-Men. Nei trailer lo spieghiamo chiaramente: gli X-Men non esistono più. E non stiamo schivando una pallottola dicendo 'ok, gli X-Men non esistono più, quindi non li citeremo'. Esploreremo il tutto. Per queste persone è una questione importante. Nel loro mondo lo è. E' uno dei misteri più grossi della serie.".