The Gifted: Jermaine Rivers interpreterà il personaggio di Shatter

Dopo l'ingresso nel cast dida parte di, arriva la notizia di un altro attore che sarebbe salito a bordo del progetto.

E' confermato ufficialmente che l'attore Jermaine Rivers è entrato a far parte del serial dedicato agli X-Men nei panni di Shatter. Creato da Geoff Johns e Shawn Martinbrough nella miniserie The Morlocks del 2002, Shatter è un ragazzo che prova a suicidarsi dopo aver scoperto di essere un mutante. Scopre che la sua pelle lo rende praticamente invulnerabile e non muore, ma il proiettile con cui si è sparato gli lascerà i segni sulla testa.

Del personaggio - fedelissimo alla controparte cartacea - è apparso già uno screenshot, che trovate qui sotto, dove è possibile notare la presenza di un altro Morlock, Postman. Come saranno introdotti e quale sarà il ruolo in questa serie non ci è dato ancora saperlo.