The Gifted: nessun crossover previsto con i film o Legion

, la nuova serie della Fox, realizzata insieme alla Marvel, è ambientata nell'universo degli... ma quale? A quanto pare, non proprio quello cinematografico. Ma nemmeno quello di

Durante il panel, nel quale è stato mostrato il nuovo trailer, la produttrice Lauren Shuler Donner ha confermato che The Gifted non avrà alcun crossover né con i film ma nemmeno con l'altro show, Legion: "Mi spiace spezzarvi il cuore ma, no".

Matt Nix, showrunner del serial, ha confermato che The Gifted sarà ambientato in una sorta di "universo alternativo", uno dei tanti dedicati agli X-Men sia al cinema che in tv: "Uno dei più grandi favori che ci abbia fatto Giorni di un futuro passato è stabilire che ci sono numerosi flussi. The Gifted è ambientato in uno di quelli".

Per questo, le possibilità di vedere altri mutanti ben noti sono poche: "Una delle cose che diciamo nella serie è che gli X-Men non ci sono più. Perché? Cosa vuol dire? E' una delle domande che affrontiamo nella serie. E non perché costa troppo averli nella serie... anche se potrebbe esserci un collegamento tra le due cose!".