The Gifted: nuovo trailer e foto dalla nuova serie sui mutanti della Marvel

Il 2 ottobre arriverà su FOX la prima stagione di, nuova serie in live-action dedicata ai mutanti dei fumetti della Marvel, gli. Ed oggi la Fox ha diffuso un nuovo trailer e alcune foto che trovate dopo il salto.

Sviluppato da Matt Nix, The Gifted racconta di Reed Strucker, un uomo a capo di una divisione che cattura i mutanti in giro per il mondo grazie ad una versione avanzata delle Sentinelle. Un giorno Reed scopre che i suoi due giovani figli sono anch'essi mutanti (un adattamento dei Gemelli Fenris dei fumetti) e, di conseguenza, nel mirino dell'organizzazione.

Pronto a tutto per salvare la sua famiglia, Reed stringerà un'alleanza con alcuni mutanti: Polaris, Blink, Thunderbird ed Eclipse.