The Gifted: il nuovo trailer ci presenta i mutanti della serie Marvel/Fox

Puntuale, come al solito, la Marvel ha diffuso in rete, subito dopo il panel al San Diego Comic-Con, il nuovo trailer ufficiale di, la nuova serie tv in live-action dello studio, sviluppata con la FOX. Potete ammirare il trailer in questa notizia.

The Gifted, ambientato nell'Universo degli X-Men, vede un mondo dove il noto team dei mutanti ma anche la Confraternita di Magneto non esistono più. Una divisione della polizia, Sentinel Services, guidata da Reed Strucker, insegue i mutanti. Quando Reed scopre che i suoi due figli sono, in realtà, come coloro a cui dà la caccia, decide di rivolgersi ad un gruppo di mutanti che si nasconde per sopravvivere.

Questo trailer ce li presenta tutti: Thunderbird, Polaris, Blink e - il personaggio creato ad hoc per lo show - Eclipse.

La serie è sviluppata da Matt Nix e diretta da Bryan Singer.