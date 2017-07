The Gifted: online il sito virale dalla nuova serie Marvel/Fox

Il San Diego Comic-Con è ai nastri di partenza, e la FOX presenterà - insieme alla Marvel - la loro nuova serie tv in live-action, incentrata sull'universo degli X-Men:. Ed il network sta iniziando già la promozione del serial.

FOX ha lanciato un sito virale (che potete visitare cliccando qui) chiamato Sentinel Services. A quanto pare, in questa nuova timeline, le Sentinelle vengono utilizzate per cacciare i mutanti con una divisione degli Stati Uniti d'America ad occuparsene.

In maniera piuttosto interessante, nel sito, cliccando Get Tested potete visionare quattro video virali con i mutanti protagonisti - Polaris (Emma Dumont), Thunderbird (Blair Redford) Blink (Jamie Chung) ed Eclipse (Sean Teale). Premete il tasto quattro volte per vedere tutti i video.