The Gifted: prima clip dalla serie televisiva sugli X-Men

In USA partirà questo 2 ottobre mentre in Italia dovremmo aspettare il 18 ottobre: stiamo parlando di, la serie televisiva sviluppata dae ambientata nell'universo degli

Oggi Fox e Marvel hanno diffuso, tramite IGN, una prima clip dallo show, che potete ammirare comodamente qui sotto.

La serie è stata prodotta dalla Twentieth Century Fox in collaborazione con i Marvel Studios e seguirà la famiglia Strucker, i cui due figli sono dei mutanti inseguiti dal governo. Per sopravvivere dovranno rivolgersi ad una fitta rete di mutanti che si nasconde e tenta di combattere - per l'appunto - per la sopravvivenza.

Tra i mutanti coinvolti ci saranno Polaris, Blink e Thunderbird.