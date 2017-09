The Gifted: sono uscite tantissime nuove still promozionali!

La famigliasi addentra nei sotterranei nelle nuove fotografie promozionali uscite per pubblicizzare l'imminente inizio della serie spinoff sugli

La prima stagione di questo serial televisivo FOX, The Gifted, mostrerà la lotta per la sopravvivenza che dovrà affrontare la famiglia Strucker e, poiché la aspettiamo con ansia da tutta l'estate, non vediamo l'ora di scoprire in che modo l'universo mutante sarà trasposto sul piccolo schermo.

Le nuove fotografie che promuovono il primo episodio della serie sono 36 e potete darci un'occhiata cliccando sul link fonte, QUI.

Contemporaneamente, o quasi, esce anche Marvel's Inhumans che, al contrario di The Gifted, per adesso non sta avendo dei riscontri particolarmente positivi dalla critica.

L'uscita di The Gifted è prevista per il 2 ottobre e il serial parlerà di questa famiglia che si accorge del fatto che entrambi i figli della coppia stanno sviluppando abilità mutanti. A causa di questo accadimento, sono tutti costretti a nascondersi e lo faranno unendosi ad una banda di mutanti che vive nei sotterranei. A dare loro la caccia è un governo ostile che non tollera la presenza dei mutanti.

