The Gifted SPOILER: ecco spiegati i poteri di un personaggio

The Gifted , la nuova serie tv basata sui mutanti e prodotta da FOX television, sta ricevendo critiche molto positive. Con il proseguire degli episodi, anche i poteri di alcuni personaggi trovano spiegazione e se non volete leggere anticipazioni, non proseguite con la lettura dell'articolo.

Anche se i primi tre episodi si sono focalizzati sulla vicenda della famiglia Strucker, abbiamo potuto dare un'occhiata anche al fulcro del Fronte di Liberazione dei Mutanti, con un focus sui personaggi più rappresentativi. Il terzo episodio, intitolato “eXodus" ha visto la Dreamer di Elena Satine entrare al centro dell'azione, mostrando la sua unica mutazione per la prima volta, con anche un piccolo flash sulla storia del suo personaggio.

Con Thunderbird, Eclipse, e la famiglia Strucker in fuga dal gruppo anti-mutanti, i nostri eroi avevano un disperato bisogno di una via d'uscita. Blink, certamente, aveva la possibilità di creare dei portali per scappare, ma stava ancora combattendo con sé stessa per sconfiggere i problemi legati alle sue insicurezze - legate agli eventi dell'episodio precedente - e solo grazie a Dreamer riesce poi a concentrarsi e a risolvere la situazione. Ignorando infatti quanto detto in precedenza da Thunderbird, Sonia esala un fumo rosa e impianta falsi ricordi in Blink, uno dei quali fa credere alla ragazza che lei e Thunderbird siano destinati ada avere una bella storia d'amore in futuro; questo spinge la ragazza a salvare l'uomo che crede sarà il suo futuro ragazzo e lo tele-trasporta, insieme agli altri compagni, alla salvezza giusto in tempo.

Questa è solo una prima occhiata a quelli che sono i poteri di Dreamer, ma cosa ha spinto Sonia in quella direzione nei confronti di Blink? E perché Thunderbird non voleva che lo facesse?

Conosciuta solo come Beautiful Dreamer nelle pagine dei fumetti Marvel, questa mutante ha il potere di emettere uno speciale "fumo dei sogni" che le consente di alterare la memoria di chiunque lo respiri. nei fumetti, dove fa parte del gruppo di outsider conosciuto come Morlocks, è abbastanza potente da riuscire ad impiantare falsi ricordi e false personalità nelle persone, tanto da far loro credere di essere qualcun altro. Sempre nei comics, la mutante è in grado anche di spezzare "l'incanto" da lei stessa creato attraverso l'uso del fumo ma nella serie, vista la ferma opposizione di Thunderbird - che nomina due personaggi che per entrambi sono un ricordo doloroso, tali Walker” and “Eve“ - è possibile che i poteri di Dreamer non siano solo pericolosi, ma - plausibilmente - anche permanenti.

E dunque la situazione adesso è che Dreamer, per salvarli tutti, ha dovuto impiantare in Blink queste false sensazioni su Thunderbird e questo potrebbe portare al cambiamento delle dinamiche nel Fronte per la Liberazione dei Mutanti perché il leader del gruppo si trova adesso a dover affrontare un triangolo amoroso. E sarà l'ultimo dei suoi problemi, se le abilità di Dreamer risulteranno produrre effetti permanenti...

Chissà...

The Gifted arriva a breve in Italia sulla piattaforma pay tv Sky.