The Gifted: una lunga featurette ci mostra i protagonisti della serie

"Un mondo dove ognuno è il villain e l'eroe". FOX e Marvel Studios hanno diffuso in rete una lunga featurette (quasi dieci minuti) da, prossima serie televisiva ambientata nell'universo degli X-Men, in arrivo il 2 ottobre in USA. Potete visionarla in questa notizia.

Matt Nix ha sviluppato il serial e sarà lo showrunner. Nix ha anche prodotto la serie insieme a Bryan Singer, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Jeph Loeb e Jim Chory.

La trama ruota intorno alla famiglia Strucker. Stephen Moyer interpreta il padre, un uomo che lavora per il governo e per lavoro cattura i mutanti; i suoi due figli (interpretati da Natalie Alyn Lind e Percy Hynes White) si rivelano essere proprio dei mutanti. Inseguiti dal governo e dalla stessa organizzazione che gestisce, Strucker è costretto alla fuga con i figli e la moglie (Amy Acker) e dovrà chiedere aiuto ad una fitta rete di mutanti.