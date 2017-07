The Girlfriend Experience: la data première e le nuove foto!

continuerà con una seconda stagione! Ad annunciarlo è stata la rete televisivache trasmetterà la serie da domenica. La serie - creata e prodotta da- seguirà due storie parallele ambientate una a Washington DC e l'altra nel New Mexico.

La trama che si svolgerà a Washington DC è stata scritta e diretta da Lodge Kerrigan ed è ambientata sullo sfondo delle elezioni del 2018, dove tutto e tutti hanno un prezzo. La seconda stagione segue il rapporto inaspettato e complesso tra Erica Myles e Anna Garner. Le due inizialmente in combutta per per ricattare un finanziatore di fondi, si ritrovano ad intraprendere una relazione amorosa segnata da un'esplorazione di dominanza e sottomissione.

La trama che si svolgerà in New Mexico è stata scritta da Amy Seimetz e seguirà le vicende di Bria Jones, ex escort di fascia alta che entra nel programma di protezione testimoni per sfuggire ad una relazione violenta. Bria e la sua figliastra si trasferiscono nel New Mexico dove sono sorvegliate da un US Marshal, Ian Olsen. Nonostante gli ordini di condurre una vita dal profilo basso, Bria decide di riprendere la sua carriera da escort, ma le cose si complicano quando Bria mette in pericolo la sua nuova identità, la figliastra e il funzionario governativo.

Qui sotto potrete vedere le nuova immagini dello show. Siete impazienti di assistere alla seconda stagione di The Girlfriend Experience?