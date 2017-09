The Girlfriend Experience: online il primo teaser trailer della seconda stagione

La reteha rilasciato il primo teaser trailer della seconda stagione della serie, la serie antologica che si basa sull'omonimo film del 2009 di

Come nella scorsa stagione, la serie seguirà due storie parallele che si concentreranno su personaggi completamenti nuovi, su nuove relazioni, esplorando l'intimità degli stessi e le loro conseguenze emotive. La seconda stagione della serie sarà composta da 14 episodi e una trama sarà ambientata a Washinton, DC e l'altra nel New Mexico.

La trama che si svolgerà a Washington DC è stata scritta e diretta da Lodge Kerrigan ed è ambientata sullo sfondo delle elezioni del 2018. Seguirà il rapporto inaspettato e complesso tra Erica Myles e Anna Garner. Le due inizialmente in combutta per per ricattare un finanziatore di fondi, si ritrovano ad intraprendere una relazione amorosa segnata da un'esplorazione di dominanza e sottomissione. La trama che si svolgerà in New Mexico è stata scritta da Amy Seimetz e seguirà le vicende di Bria Jones, ex escort di fascia alta che entra nel programma di protezione testimoni per sfuggire ad una relazione violenta.

Qui sotto potrete vedere anche il poster della nuova stagione di The Girlfriend Experience.