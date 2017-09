The Girlfriend Experience: online il trailer e due poster della serie

ha appena rilasciato il nuovo trailer della serie limitatache andrà in onda a partire dal. Inoltre, il network ha reso pubblico due nuovi poster dello show.

The Girlfriend Experience torna con nuovi membri nel cast, nuove trame e intrighi. La seconda stagione sposta l'attenzione su due storie: la prima ambientata a Washington, DC., durante le elezioni di metà 2018. Erica Myles (Anna Friel), con Anna Garner (Louisa Krause), inizialmente in combutta per per ricattare un finanziatore di fondi, si ritrovano ad intraprendere una relazione amorosa segnata da un'esplorazione di dominanza e sottomissione. La seconda storia sarà ambientata in New Mexico e seguirà le vicende di Bria Jones (Carmen Ejogo), ex escort di fascia alta che entra nel programma di protezione testimoni per sfuggire ad una relazione violenta.

La seconda stagione della serie sarà composta da 14 episodi e qui sotto potrete vedere, oltre al nuovo trailer, i due poster di The Girlfriend Experience.