The Goldbergs: AJ Michalka non tornerà come presenza regular nella stagione 5

La fidanzatina die la migliore amica diinterpretata da, non tornerà come presenza regular nella prossima stagione della serie comedy dell'ABC,

Dopo la fine della quarta stagione dello show, Lainey ha detto al suo ragazzo che sarebbe andata all'università nella città di Savannah, in Georgia, e una storia a distanza non sembra essere nelle intenzioni della ragazza e di Barry, il quale dovrà frequentare ancora la scuola superiore nella sua città.

"Quella relazione tra Barry e Lainey era davvero importante, specialmente per Barry", ha dichiarato il produttore esecutivo della serie, Adam F. Goldberg. "Mi è piaciuto esplorare l'idea di cosa sarebbe successo quando un tipo come Barry si fosse innamorato seriamente di una ragazza. Ma in questi show familiari, i bambini crescono e tutte le dinamiche cambiano e anche questo è dovuto cambiare". Tuttavia, questo non significa che l'attrice Michalka non apparirà più nello show. Infatti, "ci sarà in qualche episodio", svela Goldberg. "Ma non sarà tanto presente come negli anni passati".

La nuova stagione di The Goldbergs verrà trasmessa il 27 Settembre su ABC.