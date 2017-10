The Good Doctor: ABC ordina la stagione completa per la serie drama

Dopo la messa in onda dei primi due episodi della serie, connei panni delha ordinato la messa in onda della serie completa, passando da 13 a 18 episodi complessivi per la prima stagione dello show.

The Good Doctor, creato da David Shore e Daniel Dea Kim, si è classificata come la nuova miglior serie drama della stagione finora. "Siamo entusiasti di annunciare che stiamo dando ai nostri fan ulteriori episodi di The Good Doctor", ha commentato Channing Dungey, presidente della ABC Entertainmment. "Abbiamo una squadra incredibile davanti e dietro le telecamere, guidata dalla fantastica performance di Freddie Highmore nei panni del Dr. Shaun Murphy e siamo sicuri che lo show continuerà a tenere il pubblico incollati allo schermo".

Prodotto dalla Sony Picures TV Studios e dall'ABC Studios, la serie ha ottenuto un voto del 2,2 tra gli adulti fra i 18-49 anni ed è stato visto da 11,22 milioni di spettatori. Dopo la messa in onda del secondo episodio, gli spettatori sono aumentati fino a 5,5 milioni.

Voi avete visto i primi due episodi dello show? Quali sono state le vostre impressioni?