The Good Fight, lo spin-off di The Good Wife, inizierà con Donald Trump

I creatori della serie vogliono che la storia sia più vicina possibile alla realtà, ecco perché, per l'apertura di stagione hanno deciso di iniziare con la politica.

Naturalmente non con un argomento a caso ma con una delle figure più controverse della storia americana: Donald Trump, neo-eletto presidente degli Stati Uniti. EW! ha pubblicato in esclusiva lo script del primo episodio, cambiato all'ultimo minuto. "Come molti sondaggisti, pensavamo che a vincere le elezioni sarebbe stata Hillary Clinton - hanno dichiarato i produttori esecutivi Robert e Michelle King - Quindi avevamo scritto le scene sul ritiro di Diane dal mondo della legge [...] ovviamente abbiamo dovuto riscriverlo all'ottavo giorno di riprese".

The Good Fight, lo spin-off di The Good Wife, si aprirà quindi con Diane Lockhart interpretata da Christine Baranski, guardare le elezioni e rimanerne scioccata; la serie arriverà a febbraio sul canale americano CBS.