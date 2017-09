The Greatest American Hero: il reboot della ABC avrà una donna come protagonista

Il remake della serie cult del 1981 di, che vedevacome protagonista dello show, avrà adesso una donna nel ruolo del supereroe della serie e sarà sviluppato dal network, il quale ha riunito una nuova squadra creativa.

Il pilot sarà girato a camera singola e durerà mezz'ora. In esso, l'eroe al centro della trama sarà Meera, una donna indiano-americana di 30 anni di Cleveland, i cui talenti includono bere tequila, il karaoke e non tanto altro. Poi, degli extraterrestri le affidano un super vestito per proteggere il pianeta e dal quel giorno il mondo non è mai stato in mani meno affidabili.

20th Century Fox TV collaborerà con ABC Studios per la produzione del reboot. Rachna Fruchbom scriverà lo script. Mandy Summers e Tawnia McKiernan, figlia di Steven J. Cannell, saranno le produttrici esecutive della serie.