The Handmaid's Tale: picco di iscrizioni ad Hulu grazie alla serie drama

La serie vincitrice di ben otto premi Emmy,, ha portato ad un aumento degli abbonati al servizio di streaming di. infatti, fino al mese di Marzo, gli abbonati erano il 98%, ma con l'arrivo della serie,ha infranto il suo record di abbonamenti di sette volte.

"Tre o quattro anni fa, Hulu era conosciuto come il sito sul quale potevi vedere quello che era andato in onda la sera prima, ma adesso siamo diventati qualcosa di più", ha dichiarato il capo dell'experience di Hulu, Ben Smith. "Handmaid's Tale è una serie favolosa di per sé, ma ha anche aperto uno spiraglio su tutti gli altri contenuti di Hulu".

Da quando la serie drama è approdata su Hulu nel mese di Aprile, il servizio di streaming si è ritrovato per la prima volta in sei anni con lo show più chiacchierato del momento, diventando nel mese di settembre il primo servizio di streaming a portare a casa il premio per la miglior serie drama.

Ma Smith ci tiene a precisare che non è stato merito solo della serie Handmaid's. Durante lo stesso periodo, Hulu ha anche messo in pratica alcune strategie di marketing che avrebbero portato ad un incremento del 5% dei minuti visti a settimana. Smith definisce settembre un "mese veramente notevole", ma naturalmente la crescita ha un prezzo. Infatti, secondo l'analista BTIG, Richard Greenfield, Hulu, con il suo budget annuale di contenuti pari a 2,5 miliardi di dollari, ha perso 353 milioni di dollari durante la prima metà di quest'anno, contro la perdita di 195 milioni di dollari nello stesso periodo dello anno scorso.