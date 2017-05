The Handmaid's Tale: rivelate novità sulla seconda stagione

, basato sull'influente romanzo del 1985 di, è diventato di diritto il successo cruciale della stagione televisiva primaverile.: la notizia di seguito contiene spoiler sulla trama della serie, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Con l'annuncio del rinnovo per la seconda stagione della serie da parte di Hulu, i fan del romanzo della Atwood si stanno già chiedendo come il produttore Bruce Miller e il resto della squadra porteranno avanti la straziante storia di Offred (Elisabeth Moss). Fortunatamente per noi, come rivelato nel corso del tv talk di The Hollywood Reporter nella notte di mercoledì, i creatori della serie hanno già delle idee.

"Non vogliamo esplorare tutto in una stagione", ha detto la Moss. "Con la prima c'è stato così tanto che non si è raccontato, in modo da avere più tempo per esplorare completamente un paio di cose invece che coprirne cinquanta. L’intenzione è di continuare a esplorare le cose in profondità e concedersi il tempo per affrontarle. Questa è la cosa grandiosa che si può realizzare con una serie con più di una stagione."

Handmaid's si è già allontanato notevolmente dal materiale di partenza della Atwood - con la benedizione dell'autrice - come con la trama scioccante del terzo episodio, che ha visto Ofglen (Alexis Bledel) vittima di mutilazione genitale femminile. Inoltre, è stata spesa una considerevole quantità di tempo per esplorare i mesi e gli anni che portano alla creazione di Gilead, sviluppando anche la storia dell'ex marito morto della protagonista, Luke (O-T Fagbenle).

"Tra l’epilogo e la fine del libro c’è un enorme intervallo di tempo in cui c’è spazio per molte domande senza risposta. C’è così tanto che non è stato detto nel libro e stiamo cercando di esplorare quella situazione con Margaret."

The Handmaid’s Tale attualmente va in onda il mercoledì su Hulu.