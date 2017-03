The Immortal Life of Henrietta Lacks: Oprah Winfrey nel trailer ufficiale

Laha rilasciato online il primo, intenso trailer ufficiale di, nuovo film drammatico originale che vede come protagonista una grandissima

Basato sull'acclamato libro di Rebecca Skloot, il film racconta la vera storia di Henrietta Lacks, una donna afro-americana le cui cellule furono utilizzate senza il suo consenso per creare i primi campioni di cellule immortali. Attraverso gli occhi della figlia, Deborah Lacks (Winfrey), vedremo la cronaca delle sue ricerche anche grazie all'aiuto della stessa Skloot, interpretata nel film da Rose Byrne, che porteranno Deborah a capire come l'atto non autorizzato dalla madre abbia cambiato profondamente la conoscenza medica moderna.



The Immortal Life of Henrietta Lacks andrà in onda sulla HBO il prossimo 22 aprile. Ecco il trailer ufficiale: