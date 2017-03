The Knick: niente terza stagione secondo Chris Sullivan!

E' già da molto tempo che i fan dell'acclamato medical-drama intitolatoattendono di sapere quale sarà il destino della serie, che dopo la conclusione della sua seconda stagione è stata messa come in sospeso dalla produzione. Dopo qualche segnale positivo, arriva la dichiarazione di un membro del cast che non sembra avere buone speranze.

Nei mesi scorsi, sono emerse più voci di un possibile ritorno della serie con un terzo capitolo. Alcuni report, infatti, parlavano della creazione, da parte del regista Steven Soderbergh, di uno schema per una terza stagione, così come una di una sceneggiatura per il primo episodio della terza stagione. Alcuni hanno ipotizzato, poi, che The Knick sarebbe tornato senza l'attore protagonista Clive Owen.

A dire il vero, però, le prospettive per il ritorno della serie non sembrano essere molto buone, nonostante i report emersi finora suggerissero che Soderbergh era impegnato nella sua continuazione.

Ad oggi non vi è ancora alcuna conferma ufficiale sul futuro dello show, ma le ultime notizie non sono incoraggianti. Chris Sullivan, che ha impersonato l'autista di ambulanza Tom Cleary, ha infatti affermato che The Knick è finita. In particolare, Sullivan ha affermato: "Sì, ho sentito che è finita. Stavano cercando di fare una terza stagione, ma successivamente mi è arrivata notizia che la produzione è stata chiusa.".

In ogni caso, non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale della cancellazione definitiva della serie, quindi i fan possono ancora sperare in un suo futuro ritorno.