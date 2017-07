The Last Ship: è arrivato il trailer della quarta stagione dello show

ha mostrato ai partecipanti deldi San Diego il trailer della quarta stagione della serie. Lo show andrà in onda a partire dalsulle piattaforme TNT con una première di due episodi.

Eric Dane, Bridget Regan, Adam Baldwin, Charles Parnell, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Christina Elmore, Jocko Sims, Bren Foster e Kevin Michael Martin, le star di The Last Ship, torneranno nei panni dei protagonisti dello show che segue le conseguenze della catastrofe globale che ha quasi decimato la popolazione mondiale.

Ricordiamo che nel corso delle prime tre stagioni il cacciatorpediniere della Marina USS Nathan James è stato il veicolo principale per la scoperta e la diffusione della cura contro l'influenza rossa che ha permesso la ripresa dell'intero globo. Adesso, mentre Tom Chandler (Dane) ha raggiunto la sua famiglia in un piccolo villaggio di pescatori in Grecia, il capitano Slattery (Baldwin) e l'equipaggio del Nathan James hanno scoperto che il virus si è evoluto e ha cominciato a infettare le colture alimentari del mondo, portando l'umanità sull'orlo della fame globale.