The Last Tycoon: Amazon cancella la serie con Matt Bomer e Lily Collins

Dopo la cancellazione di, Amazon ha eliminato dal suo listino anche un’altra serie drammatica tratta dall’opera letteraria di Francis Scott Fitzgerald:

Entrambe le cancellazioni sembrano indicare un cambio di rotta deciso del servizio di streaming digitale che Amazon sta pian piano costruendo nella sua lotta a distanza contro l’altro colosso statunitense dello streaming, Netflix. La strategia imboccata da Amazon è supportata attualmente dal CEO Jeff Bezos, il quale ha affermato di essere alla ricerca di un prodotto dalla qualità simile a quella de Il Trono di Spade, indicato come vero spartiacque della serialità commerciale sul piccolo schermo. Lo stesso capo programmazione, Roy Price, ha affermato in un’intervista di voler trovare molti show che possano fare la differenza e funzionare in tutto il mondo.

The Last Tycoon, con protagonisti Matt Bomer e Lily Collins, era tratto dall’omonimo romanzo di Fitzgerald (in Italia edito col titolo Gli ultimi fuochi) pubblicato postumo nel 1941. Nel 1976 ne fu tratto anche un film con protagonisti Robert De Niro e Jeanne Moreau e noto per essere stato l’ultima regia di Elia Kazan.