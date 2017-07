The Last Tycoon: online gratis la prima puntata della serie con Matt Bomer

Il primo episodio della serie è disponibile gratuitamente su Amazon . I successivi saranno fruibili esclusivamente per i membri di Amazon Prime.

Alcune delle tematiche affrontate da The Last Tycoon sono attuali anche oggi. Tra queste c'è l'idea che alcune persone siano disposte a fare qualsiasi cosa pur di arrivare al top, anche se questo significa abbassare la guardia e rinnegare le proprie convinzioni.

Diretto magistralmente da Danny Molder , il marito della star hollywoodiana Julia Roberts , e scritto da Billy Ray , conosciuto per la sceneggiatura di Hunger Games, la serie ci riporta alle atmosfere nostalgiche dei film classici con pazienza, lavoro di riprese, costumi perfetti e incredibili performance del cast.

The Last Tycoon è la nuova serie prodotta e distribuita da Amazon , adattamento del romanzo incompiuto di F. Scott Fitzgerald. Nel cast troviamo nomi del calibro di Matt Bomer, Kelsey Grammer, Lily Collins, Rosemarie DeWitt e Jennifer Beals e la storia racconta degli alti e bassi nel tentativo di produrre e realizzare un film negli anni della Grande Depressione.

Diciamocelo, dopo la fine di, mancava propio uno show che ci riportasse nelle atmosfere e nelle ambientazioni retrò dei primi anni del '900. The Last Tycoon fa proprio questo e ci trascina negli anni '30 della vecchia

Altri contenuti per The Last Tycoon - Stagione 1