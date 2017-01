The Leftovers 3: arriva online il trailer della nuova stagione

Da pochi istanti, la rete via cavoha diramato su internet un nuovo teaser trailer che ci consente di dare un primo sguardo al prossimo nuovo e terzo capitolo della sua serie televisiva. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, dopo il salto, in calce alla notizia.

Mentre la data della premiere dello show si avvicina, la HBO, con questo primo teaser trailer di The Leftovers, ci presenta il ritorno di quasi tutto l'intero cast di personaggi della serie. Ognuno di loro, interrompe ciò che sta facendo per per assistere ad un minaccioso avvertimento nel cielo: "La fine è vicina.".

Ancora poco è stato detto circa la nuova stagione, ma sappiamo che Kevin Garvey, Nora Durst e il resto della famiglia ormai riunificata si uniranno a Kevin Sr. (Scott Glenn), il quale sembrava essere giunto ad una comprensione più profonda della manifestazione che ha cambiato il mondo. Il trailer mette in chiaro che Kevin Sr. è lì, anche se sembra non essere nella migliore delle forme, e che Kevin Jr. ha ripreso il suo ruolo di un agente di polizia.

The Leftovers tornerà su HBO con la terza stagione il 16 aprile.