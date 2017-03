The Leftovers 3: un nuovo trailer e poster per la serie tv

ha rilasciato un nuovo poster e trailer della terza ed ultima stagione di, la fortunata serie tv che ormai si avvia verso la conclusione. Il famoso network americano, prima di rilasciarlo, aveva messo a dura prova i fan, distribuendolo in sette parti diverse.

Nella serata di ieri però è arrivato quello completo, insieme ad un poster, entrambi visualizzatili. in calce alla notizia.

Questa sorta di caccia a tesoro era iniziata sulla pagina Facebook della serie, per poi proseguire anche sui profili social ufficiali del produttore e dei protagonisti Liv Tyler, Justin Theroux, Amy Brenneman e Carrie Coon, per poi concludersi con la distribuzione del trailer completo.

La messa in onda del primo episodio dell’ultima stagione è prevista per il prossimo 16 Aprile.