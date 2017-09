The Librarians: annunciata la data premiére della quarta stagione delle show TNT

ha rilasciato un nuovo teaser trailer della serie, rivelando la data premiére dei primi due episodi della quarta stagione. Lo show fantasy-adventure andrà in onda a partire da mercoledì

La serie racconta le vicende di quattro persone normali con doti straordinarie - Eve Baird (Rebecca Romijin), Jake Stone (Christian Kane), Cassandra (Lindy Booth) e Ezekiel Jones (John Harlan Kim) - scelte da Flynn Carsen (Noah Wyle) per lavorare nella The Library, antica organizzazione segreta che si basa sulla conoscenza e l’eroismo situata sotto la Metropolitan Public Library, che permette ai protagonisti di viaggiare per il mondo indagando su eventi strani, combattendo antiche cospirazioni, difendendo le persone innocenti da pericolose magie e raccogliendo manufatti magici prima che questi cadano in mani sbagliate. Nel cast compaiono anche John Larroquette, il quale interpreta Jenkins, il più anziano della Library con una grande conoscenza delle antiche tradizioni e Matt Frewer nei panni di Dulaque, leader della Serpent Brotherhood, setta nemesi di The Library.

The Librarians è un prodotto della Electric Entertainment e Dean Devlin, Marc Roskin e Noah Wyle sono i produttori esecutivi della serie.