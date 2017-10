The Man in the High Castle: primo trailer per la terza stagione

In occasione del New York Comic Con, Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della terza stagione di, serie tratta dall’omonimo romanzo di, edito in Italia anche come

The Man in The High Castle racconta di un mondo dove gli Alleati hanno perso la seconda guerra mondiale. In questo mondo c’è una Resistenza, guidata dal misterioso uomo che dà titolo allo show e la cui identità è stata svelata nel corso della scorsa stagione.

La serie vede nel cast la presenza di Alexa Davalos (Mob City), Rupert Evans (American Pastoral), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon), Callum Keith Rennie (Longmire), Cary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) e Rufus Sewell (Victoria).

La terza stagione arriverà nel corso del 2018. A proposito di Dick, su queste pagine potete leggere la recensione di Blade Runner 2049, attualmente in sala.