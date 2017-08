The Middle: la nona stagione sarà l'ultima della serie!

finirà con la stagione numero 9, lo ha annunciato, presidente della ABC Entertainment. Dopo quasi dieci anni di successi, la famosa serie va in pensione.

Quello che è certo però, è che la serie avrà una degna conclusione che non lascerà i fan con l'amaro in bocca, perlomeno è quanto hanno dichiarato gli addetti ai lavori. Nello show c'è la due volte vincitrice di Emmy Patricia Heaton, che interpreta una moglie e madre di tre figli che vive nella campagna di Orson, nell'Indiana. La nona e ultima stagione inizierà in autunno, il 3 ottobre.

"La famiglia Heck è stata parte della ABC per quasi dieci anni. E' raro per una serie avere questo tipo di longevità e siamo fieri di essere stati la oro "casa". Abbiamo visto crescere Axl, Sue e Brick sotto i nostri occhi, con lo stile unico genitoriale che con loro hanno adottato Frankie e Mike. Non vedo l'ora di vedere la conclusione e il felice finale che i produttori stanno meditando di dare loro." Parola di Dungey.

Peter Roth, il presidente del Warner Bros. Television Group ha aggiunto: "Per otto straordinarie stagioni, Eileen Heisler e DeAnn Heline hanno regalato agli spettatori un ritratto fedele della classe media americana. Tutto, dalla scrittura, alla recitazione è stato superbo in questa serie, grazie anche all'incomparabile lavoro di Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie McDermott, Eden Sher, Atticus Shaffer e tutto il team di creativi. Non vediamo l'ora di vedere un finale memorabile per questi personaggi e ringraziamo di cuore i nostri appassionati e leali fan."

"Lo scorso anno abbiamo preso la decisione dolce-amara di porre fine allo show. E' stata un'esperienza straordinaria, una di quelle che si hanno una volta nella vita e non vediamo l'ora di lavorare a questo finale che dovrà essere bellissimo."

Un'altra serie che se ne va.