The Miracle: la nuova serie di Sky scritta da Niccolò Ammaniti

espanderà la sua produzione di original drama per il mercato internazionale con “”, una serie televisiva incentrata su una statua della Vergine Maria che piange lacrime di sangue. La serie è scritta dallo scrittore italiano di bestseller, che sarà anche lo showrunner della serie.

Come per le altre serie originali di Sky Italia che hanno avuto un grande successo, "Gomorra" e "1992", anche The Miracle sarà in italiano, ma con un modello di produzione più simile al modello americano. Co-prodotto da Sky e FremantleMedia di proprietà di Wildside, The Miracle sarà diretto da Francesco Munzi (Anime nere), Lucio Pellegrini (La vita perfetta), e Ammaniti (nella foto), il quale farà il suo debutto come regista TV, dopo il suo lungometraggio "The Good life" nel 2014. FremantleMedia Internazional si occuperà delle vendite mondiali. I romanzi di Ammaniti, tradotti in inglese e diverse altre lingue, sono diventati film, tra cui "Io non ho paura" di Gabriele Salvatore e "Io e te" di Bernardo Bertolucci. The Miracle prende spunto dal fatto che "ci sono state molte statue di Madonne che hanno pianto in Italia", ha detto Scrosati, riferendosi agli eventi apparentemente miracolosi di questo tipo che capitano periodicamente in tutto il paese. "Se vai in un luogo in cui accade tutti ti diranno che è vero, ma nel loro cuore sanno che non lo è. Ma cosa accade se lo è realmente? Come reagirebbero i politici? Come reagirebbe la Chiesa? Ci sono ovviamente dei soldi coinvolti. E i personaggi che interagiranno con questo evento, le loro vite avranno delle conseguenze inaspettate." La produzione di The Miracle avrà inizio in Italia nelle prossime settimane e la maggior parte delle riprese saranno a Roma. I dettagli sul casting non sono ancora noti.

Le altre serie originali di Sky Italia, che sono pronte o che si prevede la messa in onda nel corso dei prossimi 12 a 15 mesi, sono:

- "1993": il secondo capitolo della serie sulla corruzione nella politica italiana, a seguito di "1992", in anteprima su Sky Atlantic Martedì. Il 1993 è stato un anno buio per storia italiana, con la cosiddetta indagine di corruzione "Mani Pulite" spingendo molti al suicidio e sollevando questioni sulla correttezza giudiziaria. Il futuro primo ministro Silvio Berlusconi diventa un elemento importante dello show. La prossima stagione, "1994" darà il via e completerà una trilogia.

- Gomorra 3: La terza stagione è nella fase finale delle riprese a Napoli. Questa stagione si concentrerà sulla nuova generazione di camorristi "i quali sono molto violenti, ma meno pazzi e più organizzati", ha detto Scrosati.

- ZeroZeroZero: la serie basata sulla cronaca del traffico di cocaina mondiale di Roberto Saviano (basatosi sul suo libro bestseller libro "Gomorra"), sta andando avanti. Gli script sono finiti, si sta concludendo il post-produzione. Prodotto da Cattleya, dovrebbe andare in onda verso giugno o ottobre 2018.

- The New Pope: come recentemente annunciato, HBO e Sky si sono uniti sul tema The New Pope, una nuova serie che sarà diretta da Paolo Sorrentino e che non sarà una seconda stagione di The Young Pope. The New Pope andrà in produzione in Italia a fine 2018, per la messa in onda nel 2019.