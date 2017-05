The Mist: un nuovo teaser ci presenta la serie sul romanzo di Stephen King

Come tutti sappiamo, in arrivo sui grandi schermi ci sono già due pellicole ispirate a due dei più famosi lavori del maestro dell'horror, ma le trasposizioni delle opere dello scrittore non sono limitate alle sale cinematografiche. Tra poco, infatti, farà il suo debutto, di cui potete vedere il nuovo teaser dopo il salto.

La Torre Nera e il remake di IT hanno generato grandi aspettative nei fan, e ora, per gli appassionati dell'orrore del piccolo schermo, la rete Spike presenterà in anteprima The Mist, la nuova serie basata su uno dei racconti di King.

Come sicuramente saprete, la storia è stata adattata in un film di Frank Darabont nel 2007, perciò questo sarà il secondo tentativo di portare la storia in vita sullo schermo. In attesa dell'uscita della serie, Spike ha rilasciato questo nuovo teaser intitolato Descruction, che mette in mostra gli orrori che attendono i personaggi e gli spettatori. Dopo momenti di suspense, il trailer esplode presto in un culmine di terrore e violenza. Ma ciò che è più interessante di questo teaser è che viene trasmesso il un tono spaventoso della serie senza anticipare troppo della trama.

La storia originale, così come l'adattamento di Darabont, era incentrata su un gruppo di persone intrappolate in un supermercato dopo che la misteriosa foschia arriva in città. Mentre nel teaser ci sono scorci di quello che sembra un supermercato, compare anche una certa varietà di ambientazioni e personaggi.

The Mist arriverà il 22 giugno su Spike.