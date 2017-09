The Mist: Spike cancella la serie dopo una stagione!

La serie ispirata al romanzo di, è stata cancellata dopo la messa in onda della sola prima stagione dal network. Lo show aveva debuttato il 22 giugno e aveva completato la trasmissione il 24 agosto di quest'anno.

Ricordiamo che Spike, nel gennaio dell'anno prossimo, verrà sostituito da Paramount Network e in risposta a "se The Mist avrebbe continuato la sua programmazione sulle reti Paramount", Kevin Kay, presidente di Spike/Paramount Network, Tv Land e CMT, aveva dichiarato a marzo: "Se la stagione su Spike andrà bene, lo rinnoveremo per l'anno prossimo e la seconda stagione andrà su Paramount. Pensiamo che abbia molto potenziale".

Ma The Mist non è riuscita ad avere un buon impatto nelle classifiche, arrivando ad una valutazione media di 0,14 tra gli adulti fra i 18-49 anni e attirando solo 462.000 spettatori ad episodio. Lo show raccontava la storia di una piccola città del Maine invasa da una strana nebbia, che dà inizio ad una terrificante nuova realtà per i suoi residenti mettendo a dura prova l'umanità. Il cast includeva Morgan Spector, Frances Conroy, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Dan Butler, Luke Cosgrove, Danica Curcic, Okezie Morro, Darren Pettie, Russell Posner e Isiah Whitlock Jr.