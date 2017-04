The Mist: trailer e poster per la serie ispirata al romanzo di Stephen King

Il network statunitense Spike ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale ed il poster dalla nuova miniserie, basata su un racconto di. Trovate tutto il materiale dopo il salto.

Basato sul racconto di Stephen King (It) pubblicato per la prima volta in una raccolta antologica del 1980, The Mist segue gli abitanti di una cittadina nel Maine colpiti da una misteriosa nebbia che nasconde un inquietante mistero. Gli eventi bizzarri ed inspiegabili, metteranno a dura prova i protagonisti e le loro relazioni.

La miniserie sarà composta da soli dieci episodi e vede nel cast Morgan Spector, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Danica Curcic, Okezie Morro, Luke Cosgrove, Darren Pettie, Russell Posner, Dan Butler, Isiah Washington, Jr. e Frances Conroy.

Il racconto era già stato adattato da Frank Darabont in un film del 2007 con Thomas Jane; questa miniserie prenderà solo ispirazione dal racconto di King.