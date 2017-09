The Nice Guys: Fox al lavoro su un reboot al femminile

La Fox sarebbe al lavoro su un reboot televisivo di, il film dicon la coppia formata da. Stavolta, però, al centro della storia ci saranno due donne.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, il network avrebbe già incaricato Michael Diliberti (30 Minutes or Less) di occuparsi dello script di The Nice Girls, in cui figurerà anche come produttore esecutivo, insieme a Ken Kao e Joel Silver, produttori del film originale. Il nuovo progetto vedrà unite 20th Century Fox Television e Lionsgate.

The Nice Girls va così ad aggiungersi al filone delle serie Fox tratte da noti film, come The Exorcist e Lethal Weapon. Il film di Black vedeva al centro un’improbabile coppia di detective privati provare ad unire le forze e ad andare d’accordo per risolvere il mistero di una ragazza scomparsa in seguito all’assassinio di una pornostar. Su queste pagine trovate la nostra recensione.