The Night Shift: NBC cancella la serie dopo quattro stagioni

La serie medical, incentrato sui dottori, infermiere e lo staff sanitario del San Antonio Memorial Hospital, non tornerà per una nuova stagione sulle reti, fermandosi a quattro stagioni.

Il cast della serie includeva Eoin Macken nei panni del Dr. TC Callahan, Jill Flint che interpretava il Dr. Jordan Alexander, Brendan Fehr era il Dr. Drew Alister, Robert Bailey Jr. nel ruolo del Dr. Paul Cummings, JR Lemon era Kenny Fournette, Tanaya Beatty interpretava la Dr. Shannon Rivera e Scott Wolf nei panni del Dr. Scott Clemmens.

"Vogliamo ringraziare i nostri incredibili creatori e produttori esecutivi, Gabe Sachs e Jeff Judah, per la loro dedizione e il loro lavoro stellare; un cast e un team secondo a nessuno; la città di Albuquerque, NM, che ci ha gentilmente aperto le sue porte", ha dichiarato Jennifer Salke, presidente dell'intrattenimento della NBC. "Per quattro stagioni, The Night Shift ha mostrato al pubblico un gruppo di medici, infermieri e operatori sanitari eroici che non hanno mai esitato a dare sangue, sudore e tempo per aiutare i più bisognosi".

The Night Shift ha debuttato per la prima volta il 27 maggio 2014 su NBC. Lo show ha trasmesso il finale della quarta stagione il 31 agosto.