The OA: annunciata la seconda stagione!

Lo scorso Dicembreha pubblicato a sorpresa il piccolo gioiello sci-fi. La serie ha convinto critica e pubblico nonostante la sua natura criptica e controversa. Proprio per questo Netflix ha deciso di confermare la serie per una seconda stagione. L’annuncio è arrivato con un video che vi proponiamo in fondo alla notizia.

Sviluppata dal regista Zal Batmanglij (The East, Sound of My Voice) e con protagonista la bravissima Brit Marling (Another Earth), The OA è una serie sviluppata con i testa dei movimenti di danza. La narrativa, la regia, la fotografia ed il montaggio sono pensati partendo da questo concetto.

La seconda stagione di The OA è stata annunciata insieme alla frase “Qualcosa sopravvive sempre”. Il nuovo, breve, trailer, non offre purtroppo ulteriori informazioni, se non la conferma dell'attrice protagonista, dato che possiamo sentire la sua voce nel video di annuncio.

La “Part II”, come è stata chiamata, arriverà nel corso del 2017 su Netflix, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Buona visione!