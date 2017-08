The Originals 5. Torrance Coombs si aggiunge al cast nel ruolo di ... SPOILER!!!

The Originals aggiunge al cast, l'attore che abbiamo già visto in Reign. Se volete sapere quale ruolo interpreterà nella quinta stagione dedicata ai Vampiri Originali, continuate la lettura.

Torrance Coombs interpreterà, nello specifico, un personaggio che si rivelerà essere il nuovo interesse amoroso di Hailey. il suo ruolo sarà quello di Declan, lo chef irlandese per il quale la ragazza sentirà non solo attrazione fisica, ma anche qualcosa di più, pare.

Coombs è conosciuto per aver interpretato il ruolo di Bash in Reign, per le prime tre stagioni della serie dedicata a Maria di Scozia. Era il fratello di Francis, il giovane delfino di Francia.

The Originals tornerà con la quinta stagione nella primavera del 2018. Precedentemente è stato annunciato che questa sarà la stagione conclusiva della serie spinoff di The Vampire Diaries.