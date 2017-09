The Orville ha avuto la premiere di maggior successo per la FOX da anni!

The Orville al momento è proprio il fiore all'occhiello della FOX, almeno così pare, dal momento che ha debuttato con la premiere di maggior successo che il network ricordi da anni!

Domenica scorsa la serie è uscita con la premiere, e il totale di spettatori che ha ottenuto è uno straordinario 11.3 milioni di persone incollate allo schermo.

Il che è un sollievo per l'emittente, la cui ultima grande premiere fu quella di Empire, nel 2015. The Orville è anche il debutto più visto in streaming da tre anni a questa parte. La premiere dello show è stata vista 650.000 volte su Fox Now e Hulu. E' il secondo risultato migliore, dopo il debutto streaming di Gotham nel 2014, con 865.000 visualizzazioni.

Il secondo episodio della serie andrà in onda la stessa sera della trasmissione dell'NFL Football, poi sarà possibile vedere The Orville regolarmente ogni giovedì sera, dopo Gotham.

La serie è una spudorata lettera d'amore nei confronti della classica serie Star Trek, di cui MacFarlane è dichiaratamente un grande fan. Il primo episodio ha un sacco di easter egg e omaggi alla serie e nei prossimi episodi potremo anche vedere dei cameo degli attori di Star Trek!