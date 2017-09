The Orville: Charlize Theron ha fatto capolino nella serie!

è salita a bordo di The Orville ! E' appena uscito online uno sneak peek che rivela proprio il cameo dell'attrice premio Oscar nella serie sci-fi!

Il gruppo di The Orville ha visto un sacco di stelle durante le esplorazioni dello spazio ma... Probabilmente nessuna così gigantesca e luminosa! Il Premio Oscar Charlize Theron è la guest-star del prossimo episodio della serie di Seth MacFarlane, quello che andrà in onda giovedì prossimo.

La Theron sarà Pria, il capitano di una navicella in difficoltà che verrà salvata da Ed (Seth MacFarlane) e dal suo equipaggio. Nello sneak peek si vede Pria simpatizzare molto velocemente con i membri della nave spaziale e schioccare addirittura un bacio sulla guancia di Ed. Ma è possibile che le intenzioni della nuova arrivata non siano poi così pure... Perché poi si vede Ed dire, ad un certo punto: "Pria, ridammi la mia nave!" Insomma, un bel disastro!

Non è la prima volta che Charlize Theron e MacFarlane lavorano insieme: i due sono stati già colleghi nel 2014, nella commedia A Million Ways to Die in the West. Tra gli altri attori che hanno fatto una comparsata in The Orville, ci sono nomi del calibro di Jeffrey Tambor e Liam Neeson.