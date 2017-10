The Partner: il libro di John Grisham diventa una serie tv per FOX!

Il romanzo dell'acclamato autore, diventerà presto una serie tv ordinata da FOX. Il best seller è stato pubblicato nel 1997 ed è il lavoro numero otto dello scrittore.

The Partner (Il Partner, titolo italiano del libro), è adattato per la tv da Jon Cowan (Suits, Private Practice), Davis Entertainment e Sony Pictures TV Studios. Cowan sarà anche produttore esecutivo con John Davis della Davis Entertainment e John Fox, con il rappresentante di Grisham, David Gernert.

La descrizione Amazon di The Partner: “Una volta diventato un giovane partner ammirato e apprezzato di uno studio legale del Mississippi, Patrick Lanigan ruba novanta milioni di dollari dalla sua stessa società e inizia a scappare per salvarsi la vita. Per quattro anni cerca di nascondersi da uomini un tempo ricchi e potenti che non si fermeranno davanti a nulla per trovarlo. Poi, inevitabilmente, una volta giunti nella giungla brasiliana, lo trovano.



Adesso Patrick torna a casa. E, nella città del Mississippi dove tutto è iniziato, si apre un processo straordinario dove gli attori saranno degli squali agguerriti. Il difensore di Patrick cercherà di scagionarlo ma, nel frattempo, le persone truffate continueranno a cercare vendetta privatamente. Anche perché Patrick Lanigan, il più grande criminale della sezione white-collar della sua generazione, conosce un segreto che nessun'altro al mondo conosce: la verità!"

Il libro di Grisham è stato tradotto in 42 lingue.