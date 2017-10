The Punisher: il creatore del personaggio adora l'interpretazione di Bernthal

Il fumettista e sceneggiatore statunitense, che nel 1952 creò “” assieme al disegnatore, ha rivelato cheè il suo attore preferito fra quelli che finora hanno vestito i panni dell’antieroe

Sebbene Marvel, dopo la recente tragedia di Las Vegas, abbia cancellato il panel della sua imminente serie Netflix The Punisher, previsto nei giorni scorsi presso l’ormai concluso New York Comic Con 2017, il portale d’informazione ScreenGeek è riuscito a intervistare il creatore del personaggio e a domandargli quale sia il suo personaggio preferito. Nonostante l’antieroe Marvel Frank Castle sia già stato interpretato da attori del calibro di Dolph Lundgren, Thomas Jane e Ray Stevenson, il fumettista ha spiegato che il suo preferito è proprio Jon Bernthal. Così ha giustificato la sua preferenza: “Jon Bernthal dona al Punitore il tipico pathos dell’uomo duro, e questo mi piace tanto.”



Vantando all’interno del cast attori come Jon Bernthal, Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Jason R. Moore, Daniel Webber, Paul Schulze, Jaime Ray Newman, Michael Nathanson e Deborah Ann Woll (già Karen Page in Daredevil), la prossima serie di Netflix esordirà sulla nota piattaforma di streaming durante questo autunno. Siete ansiosi anche voi di rivedere in azione il Punitore?