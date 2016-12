The Punisher: Jon Bernthal racconta perchè ha accettato il ruolo

Durante un'intervista rilasciata a GQ,ha raccontato per quale motivo ha accettato il ruolo di, nella serie targata Marvel/Netflix,. Bernthal ha raccontato di non essere mai stato un grande fan dei supereroi ma di essere rimasto molto affascinato da come è stato scritto il suo personaggio nella serie.

"In questo momento sto lavorando a The Punisher. Avevo un interesse pari a zero per tutta questa roba di supereroi, anche perchè alcuni degli attori che rispetto di più sembrano tenersi abbastanza alla larga da questi film. Non mi sento al di sopra della cosa, ma certamente non mi sembra un mondo vicino a me. Poi ho conosciuto meglio questo personaggio che non ha superpoteri e non ha nemmeno un fottuto mantello! Vive in un mondo di oscurità e tormenti e anche per questo Frank Castle mi è molto familiare."

Dopo l'omicidio della sua famiglia, Frank Castle è tormentato dal desiderio di vendetta e inizierà a essere conosciuto come il Punitore.

The Punisher è la sesta serie che viene prodotta da Marvel/Netflix e nel cast comprende Jon Bernthal, Ben Barnes, Ebon Moss-Echran, Amber Rose Revah, Deborah Ann Woll e Daniel Webber.