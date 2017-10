The Punisher: il produttore di Walking Dead promuove Jon Bernthal

condividono lo stesso produttore,, che a quanto pare è una grande ammiratrice di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, la serie tv pubblicata su Netflix e che ha riscosso un successo importante.

“Credo che la produzione avrebbe potuto trovare un attore migliore per interpretare Frank Castle, di Jon Bernthal. Sono ansiosa di vedere i prossimi episodi, come qualsiasi suo fan, oltre che come fan del personaggio da lui interpretato” ha affermato Hurd durante un’intervista tenuta con CinemaBlend in cui ha discusso proprio della nuova stagione di Punisher, la serie tv di Netflix.

Sulla data di rilascio, però, ancora non sono state diffuse molte informazioni. Netflix sta tenendo sulle spine i numerosi fan che attendono con trepidazione le nuove avventure con protagonisti Jon Bernthal, Jason R. Moore, Ebon Moss-Bachrach, e Deborah Ann Woll, che riprenderà il suo ruolo di Karen Page nell’universo Marvel.